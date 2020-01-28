Меню на церемонии «Оскар» приготовят на растительной основе

Недавно стало известно, что меню на грядущей премии «Оскар» будет целиком на растительной основе. Об этом заявили представители академии кинематографических искусств и наук.
После завершения вручения наград на губернаторском балу гостям предложат меню, состоящее на 70% из растительной пищи и на 30% из вегетарианских, мясных и рыбных продуктов. Как рассказали в организации, все представленные изделия выращены на экологически чистых фермах. Члены академии считают, что церемония «Оскар» — одно из самых масштабных событий планеты, в связи с этим они должны показать «зеленую» позицию Америки и Голливуда. В течение последних десятилетий премия ведет борьбу за сохранение экологии Земли.
Представители организации приняли данное решение в последний момент, узнав, что на мероприятии «Золотой глобус» все блюда были приготовлены из веганских продуктов. Организаторы сделали растительное меню, чтобы поддержать одного из номинантов премии и звезду ленты «Джокер» Хоакина Феникса, информирует «Слово и Дело».
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