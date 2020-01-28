WP — всё больше американцев бросают курить — даже без советов врачей

В последние годы количество курильщиков в Америке значительно сократилось, пишет The Washington Post со ссылкой на новый доклад главного хирурга США. При этом употребление табака в стране снижается даже несмотря на то, что многие врачи забывают проинформировать своих пациентов о его вреде для здоровья, отмечает издание.



Reuters

Многолетние усилия властей США, направленные на борьбу с курением табака, дали отличный результат. С 1965-го по 2017 год количество курильщиков сократилось с 52% до 15,8% среди мужчин и с 34,1% до 12,2% среди женщин, пишет The Washington Post.

В то же время, по словам издания, в стране до сих пор проживает более 34 миллионов взрослых курильщиков, многие из которых хотят бросить вредную привычку, но продолжают страдать от никотиновой зависимости. Новый доклад главного хирурга США Джерома Адамса рассказывает, как помочь этим людям, и поднимает две важные проблемы, которые требуют большего внимания и исследования.

700-страничный доклад Адамса — первая серьёзная попытка с 1990 года изучить научные доказательства о прекращении курения. За это время произошло многое. Различные программы и меры помогли людям отказаться от сигарет. Всё больше и больше американцев осознали губительность табака для здоровья, отмечается в статье.

Для продвижения антитабачной повестки использовались и продолжают использоваться различные эффективные тактики, в том числе никотинзаместительные терапии и безникотиновые медицинские препараты. Не стоит также забывать о психологической помощи, просвещении населения и правилах, запрещающих курение.

Но Адамс указывает на то, что один инструмент убеждения не используется так часто, как должен, — и это сама система здравоохранения. В своём докладе он утверждает, что «четыре из каждых девяти курильщиков, которые посещали врача за последний год, не получали совета бросить курить».

По признанию главного хирурга США, его «шокировала эта статистика». Он добавляет, что врачам и другим работникам здравоохранения необходимо чаще говорить пациентам о вреде курения.

Другой важный вопрос, поднятый в отчёте, — использование электронных сигарет для помощи тем, кто хочет бросить курить. Производители утверждают, что их продукция служит своего рода переходящим звеном.

Но в докладе Адамса говорится, что «нет достаточных данных, позволяющих сделать вывод, что электронные сигареты, в целом, способствуют прекращению курения». Среди прочего такая неопределённость связана с отсутствием научных подтверждений этой теории.

В исследовании отмечается, что хотя никотинзаместительная терапия доказала свою безопасность и эффективность, того же нельзя сказать об электронных сигаретах. «Безопасного табачного продукта не существует», — подчёркивает Адамс. И это означает, что насущная проблема состоит в том, чтобы помочь оставшимся 34 миллионов курильщиков бросить эту вредную привычку, заключает The Washington Post.

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