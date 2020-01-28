Голосование по поправкам в Конституцию может занять не один день

Общероссийское голосование по поправке в Конституцию может пройти не в один день, хотя аргументов в пользу такого сценария мало, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Детали, касающиеся формы и порядка проведения голосования, в настоящее время прорабатываются. Основными параметрами такого голосования станут доступность, открытость, прозрачность. Основная часть дискуссии сегодня сосредоточена относительно вопросов дня голосования и его продолжительности», – сказал он, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, означают ли его слова об обсуждении продолжительности дня голосования, что оно может занять не один день, а несколько, Клишас ответил: «Может, если так решит рабочая группа, но аргументов «за» пока мало».

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент США Дональд Трамп пообещал на встрече в Вашингтоне с премьером Израиля и лидером израильской оппозиции представить мирный план, который, по данным СМИ, будет крайне выгоден Тель-Авиву и особенно Биньямину Нетаньяху, пишет обозреватель Foreign Policy Джошуа Митник. По мнению автора, вообще Трамп в Белом доме стал для израильского премьер-министра «подарком, который не перестаёт радовать». Reuters […]