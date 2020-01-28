Заключен первый контракт на экспорт Ми-38Т

«Рособоронэкспорт» заключил первый контракт с иностранным заказчиком на поставку новейших транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т, сообщили в пресс-службе компании.
«АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») подписало первый внешнеторговый контракт на поставку иностранному заказчику многоцелевых вертолетов среднего класса Ми-38Т производства Казанского вертолетного завода, входящего в АО «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», – передает ТАСС сообщение компании.
Напомним, 2 декабря гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен Минобороны, вторая машина будет передана до конца года.
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