«Ведомости»: Гендиректор «Сухого» может уйти в отставку до конца недели

Генеральный директор холдинга «Сухой» Игорь Озар может уйти в отставку до конца недели. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров авиапромышленных предприятий.

Как отмечает один из источников издания, причиной отставки может быть срыв поставок истребителя Су-57. Его поставка военным должна была произойти в конце декабря 2019 года. Однако за несколько дней до этого Су-57 во время испытательного полета в Хабаровске потерпел крушение из-за отказа системы управления. Поставки пришлось отложить.

По информации источника «Ведомостей», место Озара может занять директор одного из холдингов авиационного кластера «Ростеха».

«Перестановки происходят на фоне адаптации ОАК к корпоративным стандартам «Ростеха», подразумевающим внедрение института управляющих директоров отраслевых предприятий», — уточнил один из собеседников издания.

Сейчас Озар на больничном, а обязанности гендиректора исполняет его заместитель Михаил Стрелец.

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