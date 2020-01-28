МВД: Гражданство РФ получили 227 тысяч жителей Донбасса

Гражданство России за 2019 год получили 227 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом в интервью «Известиям» заявила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

«В Ростове создано отдельное подразделение, которое принимает документы для приобретения гражданства, обрабатывает их. Мы выезжаем и в Ростов, и на эти пункты, где выдаются документы, и не слышим ничего, кроме слов благодарности», — сказала Казакова.

В июле 2019 года губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тысяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч на тот момент «ждали решения».

17 июля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. До этого такое право предоставлялось лишь жителям непризнанных ДНР или ЛНР. В Луганской области Киев контролирует большую часть территории, в Донецкой — чуть больше половины.

24 апреля Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

27 апреля Путин сообщил о планах предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям так называемых Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам. «Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал он.

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