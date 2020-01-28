Глава Чувашии Игнатьев уйдет в отставку после публичных скандалов

28.01.2020, 9:57, Новости дня

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ближайшее время уйдет в отставку, сообщает  РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров отказался от комментариев.

Михаил Игнатьев руководит республикой с 2010 года, его полномочия истекают в сентябре.

Накануне комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала исключить Игнатьева из партии. Окончательное решение примет президиум Генсовета партии.

В «Единой России» заявили о намерении обсудить исключение Игнатьева после двух медийных скандалов с его участием.

23 января в Чувашии прошло торжественное вручение ключей от новых спецмашин представителям пожарных частей нескольких районов республики. В сети появилось  видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от нового служебного автомобиля.

Это был уже второй за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший возмущение общественности. Ранее ему пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров, «которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком». Игнатьев заявил, что смысл его «речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили».



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