Россия отстояла водку Stolichnaya, выиграв в одном из самых длительных в мире споров по товарным знакам

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на культовый бренд водки Stolichnaya принадлежат России, а не владельцу SPI Group. Как пишет Financial Times, это ключевая победа Москвы в одном из самых долгих в мире споров по товарным знакам.

Суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, которое обязывало компанию прекратить продажу своей водки в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, а также вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года. Суд также обязал SPI выплатить €145 тысяч в качестве компенсации расходов.

Издание отмечает, что владелец SPI, изгнанный российский миллиардер Юрий Шефлер, уже более двух десятилетий ведет борьбу с Россией за права на бренд и его миллиардные ежегодные доходы. В июне 2020 года планируется рассмотрение еще одного иска. Он касается запрета SPI продавать водку еще в 13 странах по правилам ЕС.

Российская государственная компания ФКП «Союзплодоимпорт» продает собственный бренд Stolichnaya внутри страны, а также в регионе Бенилюкс, где действует решение голландского суда.

Шефлер стал президентом этой компании в 1997 году, затем сформировал еще одну, почти так же названную компанию — «Союзплодимпорт», которая купила 43 бренда за $300 тысяч. Позже Счетная палата России заявила, что на самом деле они стоят $400 млн, что побудило Москву в 2001 году объявить продажу незаконной. Обвиненный в присвоении бывших советских алкогольных брендов, Шефлер был вынужден уехать из России.

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