Власти Китая заверили, что справятся с коронавирусом. Число жертв превысило 100

28.01.2020, 9:57, Новости дня

У Китая есть все необходимое для победы над вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Как передает РИА «Новости», об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданом Гебрейесусом.

«Хочу вас заверить, что у Китая есть возможности, уверенность и ресурсы для скорейшей победы над коронавирусом», — сказал Ван И.

По официальным данным госкомитета здравоохранения КНР, число заболевших пневмонией достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.



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