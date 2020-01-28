Наталья Андрейченко нашлась: она была в специальном поселении в джунглях

63-летняя советская и российская актриса Наталья Андрейченко заявила в Instagram, что находилась в специальном поселении в джунглях, чтобы освободиться и набраться сил.

«Когда я приехала от своей подруги Марэт домой, меня уже ждала машина, чтобы отвезти за 2,5 часа от моря вглубь джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка silence – «молчание». В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить», – написала актриса.

По словам Андрейченко, до этого две недели очищала свое тело.⠀

Домой ее привезли, в понедельник, 27 января, в 17.30.

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Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. * Мне необходимо было «освободиться» и набраться сил… * Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами… * Сообщу позже. * Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой — меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. * Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка «silence» / молчание. * * В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. * До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и «очистила своё тело». * * Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон. * О Боже!!!!!!!!!!

Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko) 27 Янв 2020 в 4:16 PST

PR-директор Андрейченко 26 января заявил, что актриса не выходит на связь более суток, а последней ее видела подруга Марэт.

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – «Сибириада», «Военно-полевой роман», «Мэри Поппинс, до свидания», «Двое под одним зонтом», «Леди Макбет Мценского уезда».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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