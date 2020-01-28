«ПриватБанк» открыл прием заявок на программу «Доступные кредиты 5-7-9%»

«ПриватБанк» открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%», сообщила 27 января пресс-служба банка.

«В рамках программы украинские предприниматели могут получить кредит (или несколько кредитов) на развитие бизнеса сроком до пяти лет в сумме до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки», – сказано в сообщении.

Новая программа «рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность сотрудников которого не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает сумму 50 млн грн».

«В дальнейшем банк планирует распространение программы на развитие вновь созданного малого бизнеса. Кредиты по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» могут выдаваться на приобретение и/или модернизацию основных средств, а также объектов недвижимости и транспортных средств, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях, а также на осуществление строительства, реконструкции, ремонта в помещениях, в которых ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений)», – добавили в пресс-службе.

В «ПриватБанке» напомнили, что, по данным исследования банковского рынка Украины, проведенного GFK в 2019 году, услугами финнучреждения пользуются 64% украинских компаний и 74% отечественных предпринимателей.

24 января Кабинет Министров Украины одобрил старт программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года.

21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение 2 млрд грн на бюджетную программу «Фонд развития предпринимательства», которая будет оказывать поддержку малому бизнесу в виде компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в гривне.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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