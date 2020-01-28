Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом

28.01.2020, 9:51, Новости дня

Роспотребнадзор сообщил, что больных новой коронавирусной инфекцией в России, по последним данным, не зарегистрировано.

«За период мониторинга выявлено 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 – грипп А, девять – грипп В, три – парагрипп, в двух случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у шести заболевших микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», – сказано на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Китае число зараженных новым коронавирусом достигло 4547, умерли 106 человек.

Также стало известно, что российские туроператоры приостановили прием новых организованных туристических групп из Китая.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.



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