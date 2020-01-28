Украинский завод закупил российский алюминий для американских ракет

Украинский Южный машиностроительный завод имени Макарова подписал соглашение с российским ООО «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл» о поставке алюминия.

Согласно мониторингу госзакупок «Прозорро», 15 января стороны подписали соглашение на поставку металла на сумму 109,5 млн рублей. Общий вес заказа составляет 88,7 тонны алюминиевого проката, информирует портал Украина.ру.

Назначение закупки в отчете не раскрывается, однако с 2017 года «Южмаш» заключил с российской компанией четыре контракта на поставку алюминия. В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares. Она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.

В прошлом году глава аналитического центра «Ейдос» Виктор Таран сообщил, что украинский «Южный машиностроительный завод» им. Макарова» и американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace договорились о сотрудничестве на 15 млн долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что от космического будущего Украины осталось только советское прошлое.

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