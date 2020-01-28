«Красное и белое» отреагировала на данные об утечке базы данных клиентов

Сеть магазинов «Красное и белое» проверяет информацию об утечке базы данных клиентов, сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Сейчас мы проверяем информацию об утечке. Компания тщательно следит за конфиденциальностью личных данных клиентов. Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа», – передает ТАСС сообщение сети.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в интернете опубликована база данных клиентов сети. По информации издания, в базе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности.

Напомним, ранее в январе в Сеть утекли 20 гигабайт персональных данных порномоделей.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Актер Илья Глинников подвергся нападению грабителя в центре Москвы. Инцидент произошел в районе Новослободского парка, сообщает «Вечерняя Москва». После ограбления Глинников обратился в полицию. В своем заявлении артист указал, что гулял по парку и держал в руке смартфон, когда злоумышленник толкнул его в спину и выхватил дорогой гаджет. Преступник поспешил скрыться с места происшествия и […]