«Красное и белое» отреагировала на данные об утечке базы данных клиентов

28.01.2020, 9:44, Новости дня

Сеть магазинов «Красное и белое» проверяет информацию об утечке базы данных клиентов, сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Сейчас мы проверяем информацию об утечке. Компания тщательно следит за конфиденциальностью личных данных клиентов. Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа», – передает ТАСС сообщение сети.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в интернете опубликована база данных клиентов сети. По информации издания, в базе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности.

Напомним, ранее в январе в Сеть утекли 20 гигабайт персональных данных порномоделей. 



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