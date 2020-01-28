«Красное и белое» отреагировала на данные об утечке базы данных клиентов

Сеть магазинов «Красное и белое» проверяет информацию об утечке базы данных клиентов, сообщили в пресс-службе ретейлера.
«Сейчас мы проверяем информацию об утечке. Компания тщательно следит за конфиденциальностью личных данных клиентов. Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа», – передает ТАСС сообщение сети.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в интернете опубликована база данных клиентов сети. По информации издания, в базе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности.
Напомним, ранее в январе в Сеть утекли 20 гигабайт персональных данных порномоделей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Актер Илья Глинников подвергся нападению грабителя в центре Москвы. Инцидент произошел в районе Новослободского парка, сообщает «Вечерняя Москва». После ограбления Глинников обратился в полицию. В своем заявлении артист указал, что гулял по парку и держал в руке смартфон, когда злоумышленник толкнул его в спину и выхватил дорогой гаджет. Преступник поспешил скрыться с места происшествия и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В результате взрыва под Москвой пострадали люди / 9 декабря
- Анна Семенович отдыхает в Риме, «который всегда наполнен любовью и радостью» / 2 декабря
- Мнение: 3-2 «Элита Конта. — А Новый Год? Скоро, уже скоро Новый год, — для Новых от Повара ВВ!» / 29 декабря
- С 1 января в РФ унифицируют акцизы, уберут детские выплаты и введут другие новшества / 30 декабря
- Как Рената Литвинова в компании дочери Ульяны, Ксении Собчак и других отметила день рождения после аварии / 13 января
- Мнение: Призыв по стандартам НАТО / 4 декабря
- Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом / 31 декабря
- Мнение: «Ребята, честно говоря, осточертело»: Сатановский по-простому объяснил, зачем Путин «оскорбил» Польшу / 26 декабря