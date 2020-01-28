«Инвестиционная няня». Милованов заявил, что за нарушение договора с инвесторами правительство Украины будет отвечать в судах

Идея «инвестиционной няни» состоит в подписании правительством Украины договора с крупными инвесторами, в случае нарушения которого Кабинет Министров будет отвечать в международных судах, заявил в эфире телеканала ICTV 27 января украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Правительство Украины подписывает конкретные условия с инвестором и таким образом правительство Украины будет отвечать в международных судах перед инвестором за нарушения, ну и инвестор тоже будет отвечать перед правительством Украины – это зеркальный договор», – сказал Милованов.

По его словам, параллельно с внедрением института «инвестиционной няни» в Украине нужно реформировать судебную систему и правоохранительные органы.

«Международные договора мы подписываем?… И теперь мы говорим, что любой большой инвестор, не только международные финансовые организации, получит право подписать договор с правительством», – добавил министр

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Украины Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент объяснил, что «если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно». «Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль», – сказал глава государства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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