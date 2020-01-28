В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса – ООН

В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, об этом говорится в заявлении ООН, обнародованном в Twitter 27 января.

«С начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек – но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей востока, из которых 1,1 млн – старше 60 лет», – отметили в ООН.

Украина:

с начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек — но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гум.помощи нуждаются 3,4 млн жителей востока, из которых 1,1 млн — старше 60 лет https://t.co/DeJoh4Zp5J

— ООН (@UnitedNationsRU) January 27, 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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