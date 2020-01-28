Мишустин поручил создать оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в России

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб для борьбы с распространением коронавируса в России. Хотя случаев вирусной пневмонии на территории страны зафиксировано не было, штаб будет постоянно наблюдать за ситуацией и готовить об этом ежедневный доклад президенту.

В его состав войдут главы МЧС, МВД и Минпромторга, а также участники состоявшегося ранее совещания по коронавирусу – министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Евгений Дитрих и вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко. Роспотребнадзору было поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением инфекции.

Первые случаи заражения коронавируса нового типа зафиксировали в китайском мегаполисе Ухань – центре машиностроения с 11-миллионым населением – в декабре. После резкого увеличения числа инфицированных власти Китая в конце января – перед празднованием китайского Нового года – ограничили въезд и выезд из Уханя и близлежащих городов.

На данный момент известно о более 2800 зараженных и 82 погибших от пневмонии – преимущественно, это пожилые люди (следить за последней статистикой можно с помощью бота-агрегатора «Новой газеты»). Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании несколько дней назад сочла, что пока рано объявлять чрезвычайную ситуацию. Роспотребнадзор в свою очередь оценил вероятность распространения нового вируса в РФ как «низкую». При этом ведомство ввело дополнительный контроль при пересечении границы, а несколько авиакомпаний, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air, объявили о временном прекращении полетов в Китай.

Источник: Новая газета

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