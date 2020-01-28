На Камчатке мужчина сломал сыну челюсть из-за бытовой ссоры

На жителя камчатского поселка Оссора завели уголовное дело после того, как он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну. Причиной случившегося стало то, что мальчик не нашел общий язык с мамой.
По данным телеканала «360», мальчик пришел в школу со следами побоев, это увидели учителя и рассказали об этом медикам и полицейским. В итоге ребенка увезли из учебного заведения в больницу. Врачи поставили ему диагноз – переломом нижней челюсти со смещением, пишет РИА «Новости». Правоохранители выяснили, что побои ребенку нанес отец. Теперь злоумышленнику грозит уголовный срок.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В отношении депутата города Чапаевск Самарской области возбудили уголовное дело, ее подозревают в подготовке убийства супруга из-за имущества и денег, информирует региональный СУ СК. «По версии следствия, подозреваемая, с целью завладения совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами, принадлежащими своему мужу, решила вместе со своей знакомой организовать его убийство», – сообщается на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Транснефть» вывела систему «Восточная Сибирь – Тихий океан» на полную мощность / 27 ноября
- «Слуга народа» выдвинула кандидата на пост главы правового комитета Рада вместо Венедиктовой / 13 января
- Появились данные о драке между российскими и американскими военными подрались в Сирии / 27 декабря
- Бацман заявила, что Путин опаздывает к началу нормандского саммита / 9 декабря
- Россия назвала оптимальный численный состав СБ ООН / 26 ноября
- В РЖД ввели новый график движения поездов / 8 декабря
- Сирия собралась засудить США за разграбление нефти / 26 декабря
- США понадобились новые средства борьбы с беспилотниками / 15 января