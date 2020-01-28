Эксперты выясняли, почему женщины не любят бородатых мужчин

Группа ученых из Квинслендского и Стирлингского университетов провела исследование, в рамках которого выяснила, почему женщины чаще отдают предпочтение гладко выбритым мужчинам, нежели бородатым.

Ранее специалисты уже изучали вопрос влияния растительности на лице на мужскую привлекательность. Тогда же выяснилось, что женщины считают бородатых мужчин более привлекательными. Более того, именно мужчин с бородой представительницы прекрасного пола выбирают для долгосрочных отношений. Однако затем исследователи решили изучить этот вопрос более тщательно. Так были изучены предпочтения 919 женщин, а также был проведен эксперимент, в рамках которого по фотографиям мужчин женщины выбирали потенциального партнера для краткосрочных и долгосрочных отношений.

В итоге специалисты заявили, что борода мужчин отталкивает женщин из-за высокой вероятности столкнуться с паразитами, блохами и вшами.

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