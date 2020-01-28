Эксперты выясняли, почему женщины не любят бородатых мужчин

Группа ученых из Квинслендского и Стирлингского университетов провела исследование, в рамках которого выяснила, почему женщины чаще отдают предпочтение гладко выбритым мужчинам, нежели бородатым.
Ранее специалисты уже изучали вопрос влияния растительности на лице на мужскую привлекательность. Тогда же выяснилось, что женщины считают бородатых мужчин более привлекательными. Более того, именно мужчин с бородой представительницы прекрасного пола выбирают для долгосрочных отношений. Однако затем исследователи решили изучить этот вопрос более тщательно. Так были изучены предпочтения 919 женщин, а также был проведен эксперимент, в рамках которого по фотографиям мужчин женщины выбирали потенциального партнера для краткосрочных и долгосрочных отношений.
В итоге специалисты заявили, что борода мужчин отталкивает женщин из-за высокой вероятности столкнуться с паразитами, блохами и вшами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В отношении депутата города Чапаевск Самарской области возбудили уголовное дело, ее подозревают в подготовке убийства супруга из-за имущества и денег, информирует региональный СУ СК. «По версии следствия, подозреваемая, с целью завладения совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами, принадлежащими своему мужу, решила вместе со своей знакомой организовать его убийство», – сообщается на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Обвиненный в избиении женщины врач в Уссурийске взял больничный / 9 января
- Медведев назвал гуманным тариф на транзит российского газа через Украину / 23 декабря
- Гаджеты: Умные часы HONOR Watch Magic 2 проработают 14 дней на одной зарядке (5 фото) / 27 ноября
- Куценко рассказал о планах стать президентом Украины / 22 декабря
- Китайские власти оштрафовали компанию Toyota на 12,5 млн долларов / 7 января
- Покушение на убийство. Полиция расследует взрыв машины в Харькове / 25 ноября
- Дело Шеремета. Адвокат Кузьменко будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента / 3 января
- «Избегайте освещения в СМИ и разоблачений» — Spectator рассказал, как работает мировое транс-лобби / 5 декабря