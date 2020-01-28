Омич ради шутки сжег другу половые органы

Житель Омска в шутку сжег половые органы спящему приятелю, сообщили местные СМИ.

Как передает Оm1.ru, инцидент произошел еще в ноябре прошлого года в одном из домов в селе Харламово Таврического района. Двое мужчин 57 лет устроили застолье. Один из них уснул, а второму стало скучно. Он подошел к приятелю и ради шутки зажигалкой поджег ему штаны в районе половых органов.

Синтетическая одежда вспыхнула на спящем мужчине мгновенно, через несколько секунд горела вся нижняя часть тела. После того, как с пламенем удалось справиться, мужчины продолжили выпивать. Когда пострадавший протрезвел, он начал страдать от боли и отправился в больницу.

Врачи обнаружили у него 50% ожогов тела – ягодиц, промежностей бедер, половых органов, обеих ног и острую ожоговую токсемию.

Пострадавший несколько недель провел в больнице. Экспертиза установила, что ему был причинен тяжкий вред здоровью по неосторожности.

В отношении его друга возбуждено уголовное дело, ему грозит до полугода ареста.

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