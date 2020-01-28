Экс-супруга Андрея Аршавина продемонстрировала поклонникам свадебное платье

Бывшая супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина продемонстрировала подписчикам свадебное платье. Активно продвигая тему своей свадьбы, экс-возлюбленная знаменитости ранее похвасталась в Instagram-аккаунте помолвочным кольцом.

Когда Алиса Казьмина расставалась с Андреем Арашавиным, спортсмен уверял ее, что ей, молодой и красивой, без труда удастся найти нового мужа. Будучи матерью троих детей, она сомневалась в этих словах. Однако нового мужа бывшая жена футболиста все же нашла, хотя, кроме инициалов — М.Б., информации относительно его личности нет.

Не все поклонники Алисы Казьминой восприняли фотоснимок положительно. Дело в том, что однажды она расстроила гражданский брак Юлии Барановской, уведя ее мужа Андрея Аршавина, от которого впоследствии родила младшую дочь Есению (старшие дочь и сын у нее появились в браке с бизнесменом Алексеем Казьминым). Поэтому некоторые думают, что и в этот раз может не обойтись без скандалов.

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