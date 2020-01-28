Сериал «Лунтик и его друзья» стал лидером среди детских шоу на телевидении в Китае

В Китае на канале CCTV Kids в январе стартовала премьера анимационного сериала «Лунтик и его друзья», завоевавшего зрительские рейтинги среди утренних детских передач. Лидерство мультсериал производства студии «Мельница» при поддержке канала «Россия 1» удерживает уже три недели.
В рамках сделки между телеканалами CCTV Kids и SPB TV на китайском телевидении будут продемонстрированы 513 эпизодов сериала «Лунтик и его друзья». По словам продюсера проекта Сергея Сельянова, качество российских фильмов, сериалов и анимации стало настолько высоким, что многие зарубежные каналы проявляют к ним коммерческий интерес.
Одним из наиболее важных стратегических партнеров в этом плане является Китай. За последнее время в КНР состоялся показ 10 отечественных сериалов, а в кинотеатрах ежегодно прокатывают от пяти до семи фильмов российского производства. Теперь очередь дошла до анимации. В Минкомсвязи полагают, что в РФ уровень мультипликации находится на достаточно высоком уровне для того, чтобы стать экспортным продуктом.
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