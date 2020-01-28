Суд Нидерландов подтвердил права РФ на водку «Столичная»

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру. Об этом информирует Financial Times, называя данное решение ключевой победой для Москвы в одном из самых длительных в мире споров по товарным знакам.
Суд Нидерландов отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, согласно которому компания должна была прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть РФ всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года. Кроме того, компания также должна была выплатить 145 тыс. евро в качестве расходов, передает «Коммерсант».
Однако SPI заявляла, что изучит «средства правовой защиты на уровне ЕС» и раскритиковала суд за то, что он не позволил представить доказательства, которые были «пресечены оппонентами в течение многих лет».
Напомним, в 2018 году суд австрийского города Линц подтвердил права российского ФКП «Союзплодоимпорт» на водку товарных марок Stolichnaya и Moskovskaya в Австрии.
Предприятие «Союзплодоимпорт» было создано специально, чтобы восстановить и защитить права на советские алкогольные марки, которые должны были перейти РФ по наследству. Именно это и стало предметом споров «Союзплодоимпорта» и Юрия Шефлера, который выкупил права на «Столичную» и другие марки в 1997 году.
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