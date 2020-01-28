Эксперты назвали три ошибки при экстренном торможении в гололед

Автомобильные эксперты назвали три распространённые ошибки при экстренном торможении в гололёд. Они также дали несколько простых советов для минимизации аварийной ситуации.

Многие современные автомобили уже в базовой комплектации оборудованы системой ABS, но если её нет, водителям рекомендуется имитировать эту систему в гололёд кратковременными нажатиями на педаль тормоза. Этот совет можно считать вредным и устаревшим, так как ни один водитель не способен нажимать до 20 раз на падаль в секунду, чтобы имитировать работу ABS, а в случае с неопытным автовладельцем тормозной путь таким образом увеличится в несколько раз. Не стоит также полагаться на торможение двигателем, ведь в экстренной ситуации переключение передачи потратит драгоценные секунды. Третий плохой совет заключается в использовании стояночного тормоза (ручника), но в гололёд это заблокирует задние колёса, и машина может сорваться в неуправляемый занос, что чревато аварией.

Эксперты рекомендуют всегда тормозить на грани блокировки колёс вне зависимости от дорожного покрытия. Узнать эту грань поможет опыт владения конкретным транспортным средством. Если на дороге образовался гололёд, то лучше выбрать пустой участок дороги и несколько раз нажать на тормоз, проверив на каком усилии заблокируются колёса и сколько нужно машине для полной остановки. Увеличенная дистанция и более плавные манёвры также уберегут водителя от аварийных ситуаций на обледеневшей дороге.

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