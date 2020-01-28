Елена Малышева сообщила, что о здоровье могут рассказать сопли

Слизь, выделяющаяся из носа, как заявляет Елена Малышева, много чего может рассказать о состоянии здоровья человека. Ведущая «Жить здорово!» советует обращать внимание на цвет и консистенцию соплей.

Прозрачная жидкость свидетельствует, что человек здоров. Бесцветная слизь выделяется железами слизистой для увлажнения вдыхаемого воздуха и выступает в роли антисептика. Белый цвет соплей указывает на простуду. Подобные выделения часто сопровождаются повышенной температурой, ознобом, головной болью. Такие симптомы говорят о развитии в организме патологического процесса.

Желтый оттенок носовой слизи – признак бактериальной инфекции, с которой вступили в борьбу лейкоциты. Зеленые сопли появляются, если организму не хватает сил преодолеть недуг, и ему требуется помощь. В таких случаях врачи прописывают антибиотики.

Красная слизь содержит кровь и говорит о раздражении носовых ходов, коричневая указывает на такие же симптомы, но в некоторых случаях является следствием попадания в нос грязи, пыли. При черном цвете жидкости Малышева советует обязательно обратиться к врачу, так как это — признак грибковой инфекции.

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