Известно, сколько яда выделяет организм человека

В ходе недавно проведенного исследования команда экспертов выяснила, что человеческий организм способен выделять немалое количество яда. Оказалось, образования этого яда жизненно необходимо для выживания.

На протяжении длительного периода времени научные специалисты проводили исследования и опыты, направленные на изучение способности человека к образованию яда. В результате эксперты рассказали, что все эпохи развития жизни сопровождались выявлением в 80% случаев в останках усопших немало количество ртути, цианида и даже аматоксина. Более того, в некоторых случаях также был зафиксирован мышьяк, который люди и сегодня потребляют вместе с овощами и зерновыми культурами.

Также исследователи напомнили, что вещества, попадающие в человеческий организм, превращаются в желчь. Таким образом, ежедневно человеческий организм способен выделять не менее 2 литров яда.

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