В Сети отреагировали на заявления Зеленского о вине СССР в Холокосте

Политологи и блогеры отреагировали в Сети на спорное высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте «виновен» Советский Союз.

Комментируя слова Зеленского, политолог Денис Гороховский предположил, что категорическое высказывание президента Украины подорвет его рейтинг. «Товарищ Зеленский категорически благороден. Видимо, посчитав, что 72% – это слишком много и не спортивно, он решил в преддверии выборов уровнять свой рейтинг и основный конкурентом, где-то на уровне 8%. Других объяснений его заявлению о том, что СССР виновна в развязывании Второй мировой войны и в Холокоста я придумать не могу», – написал он в Telegram.

С ним согласился и народный депутат партии «Слуга народа» Макс Бужанский, предложив обвинять СССР и в других исторических событиях. Например, «ближе к местным выборам, нужно обвинить СССР в Мюнхенском Сговоре и разделе Чехословакии. Вот тогда точно все получится». Также он выступил с идеей в очередной раз переписать историю и к виновникам начала войны добавить Словакию.

Украинский журналист Юрий Ткачев с сарказмом прокомментировал заявления Зеленского. «Конечно, именно «сговор тоталитарных режимов» СССР и Германии дал старт Второй Мировой войне. Не Мюнхенский сговор (кстати, Польша в свое время отлично поучаствовала с Германией в распиле Чехословакии). Не отказ Англии и Франции подписать антигитлеровский пакт. Не тот факт, что Англия и Франция кинули Польшу, никак не придя ей на помощь, ограничившись лишь формальным объявлением войны, потому что надеялись, что, победив ее, Гитлер все-таки нападет на СССР (ради чего все это и затевалось). Нет, во всем, конечно, виноват СССР», – заметил Ткачев.

Журналист назвал Зеленского «типичным политическим украинцем», который занимается решением «типичных для политических украинцев задач».

Еще один представитель СМИ Дмитрий Василец на своей странице в Facebook предположил, что Зеленский занялся «переписыванием нашей героической истории», но делает это «тупо и топорно». Единомышленником Зеленского он назвал главу Польши Анджея Дуду. При этом президент Украины, стремясь «играть» в «анти-Россию», забыл о собственном деде, который был солдатом Красной Армии, а также «наплевал… на свою совесть». Позже Василец удалил пост, информирует телеканал «360».

О «корнях» Зеленского напомнил и политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. Он подчеркнул, что выступление украинского президента даже не удосужились адаптировать с учетом того, что глава государства – внук ветерана войны.

«Очередной провал спичрайтеров, которые использовали речь то ли Порошенко, то ли Яценюка, не удосужившись даже адаптировать с учетом того, что произносить ее должен еврей и внук ветерана ВОВ. Зеленский читал с запинками, явно видел текст впервые и, по-моему, не всегда понимал, о чем это он вообще вещает. По итогу, закономерно выставил себя идиотом. В третий раз за три зарубежных визита в течение недели», – написал Белашко в Facebook.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.

Газета ВЗГЛЯД писала о немецких политиках, которые также обвинили СССР в начале Второй мировой войны.

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