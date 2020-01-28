В Харькове трамвай насмерть сбил пешехода

27 января в Харькове на проспекте Тракторостроителей трамвай сбил пешехода, сообщила пресс-служба областной полиции.

От полученных травм мужчина погиб на месте аварии. На вид ему 40−50 лет, личность погибшего пока не установили.

Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Куратором Крыма в правительстве станет зампред Марат Хуснуллин, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «В программе ничего не изменится, и то, что было Дмитрием Николаевичем заложено. Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович», – сказал Аксенов, передает ТАСС. Он отметил, что на […]