В Харькове трамвай насмерть сбил пешехода

28.01.2020, 9:06, Новости дня

27 января в Харькове на проспекте Тракторостроителей трамвай сбил пешехода, сообщила пресс-служба областной полиции.

От полученных травм мужчина погиб на месте аварии. На вид ему 40−50 лет, личность погибшего пока не установили.

Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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