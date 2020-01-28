В Харькове трамвай насмерть сбил пешехода

27 января в Харькове на проспекте Тракторостроителей трамвай сбил пешехода, сообщила пресс-служба областной полиции.
От полученных травм мужчина погиб на месте аварии. На вид ему 40−50 лет, личность погибшего пока не установили.
Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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