СМИ узнали о скорой отставке главы Чувашии после серии скандалов

Решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева уже принято, рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю источник.
Официально уход главы республики состоится либо уже на этой, либо на следующей неделе, сказал один из источников РБК.
Сам Игнатьев не ответил на звонки журналистов. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров отказался от комментариев.
Михаил Игнатьев руководит республикой с 2010 года, в настоящее время дорабатывает свой второй срок. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года.
Напомним, главу Чувашии резко раскритиковали после появления в Сети резонансного видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал поведение главы Чувашии недопустимым, а в «Единой России» поступок главы региона сочли «моральным уродством», пообещав рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии. Депутат Александр Хинштейн предложил проверить Игнатьева на вменяемость.
Сам Игнатьев заявил, что относится к сотрудникам МЧС уважительно, и отверг домыслы и слухи о «непочтительном отношении» к ним. Произошедшее с офицером МЧС представитель главы Чувашии назвал дружеской шуткой.
Незадолго до этого произошел другой скандальный эпизод. Поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, Игнатьев призвал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». Позднее глава региона извинился, пожаловавшись, что в его речи «все передернули и переиначили».
На этом фоне комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии.
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