В Китае выросло число зараженных новым коронавирусом

28.01.2020, 9:05, Новости дня

Число жителей Китая, заразившихся новым коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека и достигло 4547, информирует информационный портал «Ванъи» со ссылкой на официальные данные китайских регионов.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 976 человек. Число людей, имевших близкие контакты с заболевшими, составляет 47 тыс. человек, из них под наблюдением врачей остаются 833 человека. Кроме того, 60 пациентов ранее были выписаны из больниц после прохождения лечения, передает ТАСС.

По данным портала, наибольшее число инфицированных и умерших выявлено в провинции Хубэй (2714 и 47 соответственно) и в ее административном центре городе Ухань (1590 и 42). В Пекине выявлено 80 инфицированных, а в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян – 21 заболевший.

Ранее стало известно, что власти Китая пока не приняли решения о выезде иностранных граждан из провинции Хубэй. При этом российские туроператоры приостановили прием новых организованных туристических групп из Китая.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, из-за вируса скончались 106 человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы, что известно о новом китайском вирусе 2019-nCoV и как от него защититься.



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