Медики рассказали о способе выявления туберкулёза на ранней стадии

Туберкулёз опасен летальным исходом, так как поражает многие органы, в том числе лёгкие и молочные железы. Медики рассказали о способе выявления болезни на ранней стадии.

У этого недуга есть 2 основания – контакт с зараженным человеком и слабый иммунитет. Бактерии заболевания способны передаваться воздушно-капельным путем при беседе, кашле и чихании, хотя палочка Коха вызывает туберкулёз лишь в 10% случаев. Его симптомами являются слабость, потливость в ночное время, а также невысокая температура тела. В отличие от простуды, признаки сохраняются дольше недели и иногда исчезают. В случае выявления у себя подобного состояния необходимо обратиться к врачу. Для проверки наличия в организме инфекционной болезни медики применяют микроскопию мазка простуды. Тем не менее процедура не очень точная.

Более эффективным методом установления диагноза на ранней стадии стала проба Манту, также специалисты отметили диаскинтест. Квантифировновый тест являет собой анализ крови на обнаружение тебуркулёзных и нетуберкулёзных бактерий. Самым лучшим признан способ полимеразной цепной реакции, а экспресс-тест Xpert MTB/RTF рекомендован ВОЗ.

Что касается профилактики заболевания, существует вакцинация. Вместе с тем медики советуют соблюдать правила гигиены, вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

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