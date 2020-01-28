Honor предлагает скидку до 50% на свои смартфоны на территории России

Бренд Honor, в связи с акцией «киберпонедельник», предлагает скидку до 50% на свои смартфоны и аксессуары, продающиеся на территории России. Подарки при покупке распространяются даже на фирменную технику, включая наушники и фитнесс браслеты.

Акция продлится до 30 января, а значит время на покупку очень ограничено. Несмотря на это, многие поклонники уже оценили специальные предложения. Так, благодаря скидке, россиянам можно купить смартфон Honor 20 на 5 тыс. рублей дешевле, а версия Pro продаётся со скидкой 6 тыс. рублей. В стороне не остались Honor 9X и 9X Premium. Обоих случаях приобрести телефон можно на 3 тыс. рублей дешевле первоначальной стоимости. Также при покупке официальные представители обещают подарки в случае оформления предварительного заказа на фирменную технику Honor.

Более внушительные скидки распространяются на носимые устройства и аксессуары. В их числе фирменные браслеты Honor Band 5 и наушники Sport AM 61. Более подробная информация о ценах и акциях доступна непосредственно на фирменном сайте Honor в России.

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