Мишустин назначил главу департамента культуры правительства

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики кабмина.
«Назначить Молчанова Дениса Владимировича директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Ранее Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором Российского экологического оператора.
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