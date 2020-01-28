Мишустин назначил главу департамента культуры правительства

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики кабмина.

«Назначить Молчанова Дениса Владимировича директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором Российского экологического оператора.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американские учёные утверждают: друзья могут определить, насколько долгую жизнь проживёт человек. Исследователи уверяют, что близкие люди лучше других способны оценить личностные черты, связанные с долголетием. К тому же положиться на их оценку куда надёжнее, чем на свою собственную. В ранних исследованиях учёные пришли к выводу, что некоторые личностные качества помогают предсказать продолжительность жизни лучше, чем […]