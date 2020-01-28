ВМФ РФ анонсировал масштабные исследования Антарктиды

28.01.2020, 8:58, Новости дня

Масштабные исследования Антарктиды пройдут во время кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, посвященной 200-летию открытия этого самого неизученного континента, сообщил руководитель экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов.

«Во время полугодовой кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, планируется провести масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике. Будет выполнена гравиметрическая съемка, что позволит правильно определять форму Земли, планируется уточнить положение южного магнитного полюса», – передает РИА «Новости» слова Осипова.

Он добавил, что будет изучаться гидрологический режим, в том числе соленость, температура, скорость распространения звука в воде. Планируется изучать физику атмосферы Антарктики.

«Если позволят льды и подходы к берегу, уточним координаты береговой линии, речь идет о территории площадью более 40 тысяч квадратных километров. Информация, которая нанесена на современные карты, не в полной мере соответствует действительности. Последние работы проводились в далеких восьмидесятых, и прямо на карте есть примечания – «недостаточная изученность». Это означает, что некоторые острова находятся в нескольких милях от мест, обозначенных на карте», – сказал Осипов.

Напомним, ранее во вторник в Антарктиду прибыли океанографические исследовательские суда ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» и «Янтарь».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американские учёные утверждают: друзья могут определить, насколько долгую жизнь проживёт человек. Исследователи уверяют, что близкие люди лучше других способны оценить личностные черты, связанные с долголетием. К тому же положиться на их оценку куда надёжнее, чем на свою собственную. В ранних исследованиях учёные пришли к выводу, что некоторые личностные качества помогают предсказать продолжительность жизни лучше, чем […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика