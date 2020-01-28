ВМФ РФ анонсировал масштабные исследования Антарктиды

Масштабные исследования Антарктиды пройдут во время кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, посвященной 200-летию открытия этого самого неизученного континента, сообщил руководитель экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов.
«Во время полугодовой кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, планируется провести масштабные гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике. Будет выполнена гравиметрическая съемка, что позволит правильно определять форму Земли, планируется уточнить положение южного магнитного полюса», – передает РИА «Новости» слова Осипова.
Он добавил, что будет изучаться гидрологический режим, в том числе соленость, температура, скорость распространения звука в воде. Планируется изучать физику атмосферы Антарктики.
«Если позволят льды и подходы к берегу, уточним координаты береговой линии, речь идет о территории площадью более 40 тысяч квадратных километров. Информация, которая нанесена на современные карты, не в полной мере соответствует действительности. Последние работы проводились в далеких восьмидесятых, и прямо на карте есть примечания – «недостаточная изученность». Это означает, что некоторые острова находятся в нескольких милях от мест, обозначенных на карте», – сказал Осипов.
Напомним, ранее во вторник в Антарктиду прибыли океанографические исследовательские суда ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» и «Янтарь».
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