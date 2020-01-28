Призрак в доспехах. SAC — 2045

Тут оказывается снимают продолжение "Призрака в доспехах" (Ghost in the Shell), да еще в виде CGI-сериала, который выйдет в апреле 2020 года.

События будут происходить в 2045-м году с уже знакомыми по оригинальной истории персонажами.

Тот случай, когда графика в старой японской анимации выглядит более ярко, чем это убогое 3D.

"Терминатор" и "Звездные войны" в прошлом году отпели и похоронили, на очереди еще пара-тройка некогда знаковых историй.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Американские учёные утверждают: друзья могут определить, насколько долгую жизнь проживёт человек. Исследователи уверяют, что близкие люди лучше других способны оценить личностные черты, связанные с долголетием. К тому же положиться на их оценку куда надёжнее, чем на свою собственную. В ранних исследованиях учёные пришли к выводу, что некоторые личностные качества помогают предсказать продолжительность жизни лучше, чем […]