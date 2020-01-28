Призрак в доспехах. SAC — 2045

28.01.2020, 8:54, Разное

Тут оказывается снимают продолжение "Призрака в доспехах" (Ghost in the Shell), да еще в виде CGI-сериала, который выйдет в апреле 2020 года.

События будут происходить в 2045-м году с уже знакомыми по оригинальной истории персонажами.

Тот случай, когда графика в старой японской анимации выглядит более ярко, чем это убогое 3D.

"Терминатор" и "Звездные войны" в прошлом году отпели и похоронили, на очереди еще пара-тройка некогда знаковых историй.

Источник: Colonel Cassad



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