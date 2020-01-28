Россия приостанавливает прием туристов из Китая

Российские туроператоры решили приостановить прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В РТС уточнили, что ограничения на отправку тургрупп за рубеж ввели власти Китая, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Остановка въезда китайских туристов произойдет во вторник, передает ТАСС.

«Китайские власти дали не централизованное указание о запрете поездок, а спустили его в регионы, чтобы соответствующие решения об остановке выезда китайцев принимали местные власти в провинциях. В каких-то провинциях все происходило быстро, в других – медленнее. Так что еще вчера к нам направлялись какие-то группы, сверялись безвизовые списки. Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены», – сообщили в РСТ со ссылкой на Александра Агамова – исполнительного директора туристической ассоциации «Мир без границ», в которую входят около 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком.

Отмечается, что уже прибывшие в Россию туристы не будут прерывать программы и покидать страну досрочно.

При этом Агамов сообщил, что запрет на выезд туристических групп из Китая из-за эпидемии может привести к сокращению турпотока из КНР в Россию в первом квартале 2020 года на 70-80%, уточняя, что в январе –марте 2019 года Россию посетили 130 тыс. китайских туристов.

Он отметил, что ограничения для китайских туристов будут действовать до середины февраля, однако турфирмы смогут наверстать показатели до конца года, а ситуация с отелями, музеями и авиакомпаниями сложнее, так как они будут не до конца загружены в низкий сезон.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на данный момент нет необходимости закрывать границу с Китаем из-за распространения нового коронавируса.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число зараженных достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

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