Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова сообщила о пополнении в семье

28.01.2020, 8:47, Разное

Алена Краснова пояснила подписчикам в Instagram о пополнении в семье. Сестра супруги Никиты Преснякова Янина родила первенца, и теперь родственница Аллы Пугачевой — тетя.
Совсем недавно модель вместе с избранником вернулась в столицу с отпуска на Бали. Неожиданно в семье Алены Красновой произошло пополнение, поэтому она вовремя оказалась дома и не пропустила роды старшей родственницы. Супруга музыканта поделилась с фолловерами радостной новостью посредством публикации в разделе Stories. «Теперь у меня есть самый прекрасный на свете племянник», — пояснила тётя новорожденного. Сестра знаменитости старше ее на 4 года, также в ее семье есть 9-летняя Лиза.


Жена Никиты Преснякова в декрет уходить не торопится, а в беседе с фанатами она отметила, что с детства хотела создать семью. Вот только модель не ожидала, что возлюбленный сделает ей предложение руки и сердца. Их свадьба состоялась в июле 2017-го, а на празднике присутствовала бабушка исполнителя Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным.



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