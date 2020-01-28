Звезда «Универа» Виталий Гогунский закрутил роман с бывшей стриптизершей

Звезда «Универа» актёр Виталий Гогунский закрутил роман с бывшей стриптизёршей Анастасией Разовой. Влюбленные проводят много времени вместе и мило держатся за руки на людях.

Отношения Виталия Гогунского и его бывшей жены многие поклонники считали странными, особенно после того, как пара развелась и снова сыграла свадьбу. Сейчас же в жизни актёра появилась новая девушка, о которой он пока ещё не рассказал официально. Анастасия Разова, а именно таково её настоящее имя, уже не скрывает своих романтических отношений с Виталием Гогунским. В частности, она держит его за руку и комментирует новости о его разводе с женой фразами: «Мне чужого не надо».

Сама Анастасия Разова в настоящий момент работает мастером по наращиванию волос. Несмотря на такую профессию, девушка активно проводит отдых на курортах в разных странах, включая ОАЭ и Таиланд.

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