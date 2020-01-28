Житель Андижана поджег себя, когда его дом пришли конфисковать из-за долгов. Он скончался в больнице

31-летний Хушнуд Гойибназаров из Андижанского района Узбекистана скончался в больнице после полученных ожогов. 21 января он облил себя бензином и поджег на глазах у сотрудников Бюро принудительного исполнения, сообщает Радио Озодлик.

Как сообщила старшая сестра погибшего Гульбахор Омонова, ее брат решил поджечь себя после того, как инспекторы Бюро принудительного исполнения (БПИ) потребовали освободить дом, в котором он жил вместе с семьей.

«Выяснилось, что в 2013 году дом был заложен. Брат попросил их дать ему время до пятницы. Однако инспекторы начали говорить, что люди, претендующие на дом, подожгут его, если мой брат не освободит жилье. В это время мой брат облил себя бензином из баклажки и поджег», – рассказала женщина.

В Бюро принудительного исполнения Андижанской области информацию о самоподжоге жителя Андижанского района подтвердили, однако отказались говорить о подробностях случившегося. В ведомстве подчеркнули, что инспекторы не вправе обсуждать решения суда, вступившие в законную силу.

Прокуратура Андижанского района продолжает расследование по факту гибели Хушнуда Гойибназарова.

В Узбекистане снос или конфискация жилых и нежилых помещений часто приводят к самосожжениям и протестам.

В 2019 году 33-летний отец трех детей из Тайлакского района Самаркандской области Узбекистана скончался в больнице после полученных ожогов. Днем 18 мая он облил себя бензином и поджег на глазах у сотрудников земельного кадастрового предприятия. Он совершил самоподжог в знак протеста против сноса своего дома, который признали незаконным. Накануне он сдал необходимые документы в соответствующие структуры, чтобы узаконить строение, но госорганы не выдали ему разрешение.

14 декабря 2018 года 29-летняя Назима Эргашева из Кибрайского района Ташкентской области подожгла себя во время приема граждан в районной администрации. По ее словам, на такой шаг она решилась после того, как местные власти проигнорировали ее обращения в связи с действиями сотрудников Бюро принудительного исполнения, которые перекрыли в ее доме газовую трубу.

В сентябре 2017 года 29-летний учитель из села Уллибог в Турткульском районе Каракалпакстана Ахмад Ниёзимбетов пытался поджечь себя в знак протеста против сноса своего дома. Тогда местные власти заявили, что дом учителя был построен незаконно и по этой причине подлежит сносу.

На одном из правительственных совещаний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил обеспокоенность в связи с ростом числа самоубийств в стране. В середине февраля 2019 года он подписал постановление о развитии службы охраны психического здоровья населения на пять лет вперед. Согласно этому документу, в Узбекистане введены должности главного психиатра и главного суицидолога страны.

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