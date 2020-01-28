7:40. Благодаря чему существует Польша

28.01.2020, 8:45, Новости дня

Все, что нужно знать рано утром 28 января



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Последнее: Подвернувшую ногу 10-летнюю девочку отказались принять в рязанском травмпункте из-за отсутствия лицензии на оказание помощи детям, пояснили в Минздраве Рязанской области. Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, где мужчина просит врача травмпункта рязанской больницы № 11 принять его 10-летнюю дочь, которая подвернула ногу. Врач объяснил, что помощь пациентам до 18 лет оказывают в детской больнице, […]

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