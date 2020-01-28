7:40. Благодаря чему существует Польша

Все, что нужно знать рано утром 28 января
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Подвернувшую ногу 10-летнюю девочку отказались принять в рязанском травмпункте из-за отсутствия лицензии на оказание помощи детям, пояснили в Минздраве Рязанской области. Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, где мужчина просит врача травмпункта рязанской больницы № 11 принять его 10-летнюю дочь, которая подвернула ногу. Врач объяснил, что помощь пациентам до 18 лет оказывают в детской больнице, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Главе Чувашии предложили попрыгать за место замдиректора районного дома культуры / 24 января
- Младенца в Подмосковье госпитализировали с подозрением на отравление спайсом / 23 января
- Недорогой кроссовер Toyota представят 10 февраля / 21 января
- Ректор ВШЭ хочет лишить студенческий журнал DOXA статуса студорганизации — сотрудники редакции / 3 декабря
- Минобразования Украины планирует оптимизировать сеть университетов / 11 декабря
- Песков объяснил задержку с назначением врио главы Пермского края / 27 января
- На саммите ЕС 12-13 декабря будут обсуждать вопрос продления санкций против РФ / 26 ноября
- В Киеве заявили, что лидеры «нормандской четверки» не подписывали какие-либо документы / 14 декабря