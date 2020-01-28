Курс гривны к доллару снизился до 24,60 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 28 января.

Курс гривны к доллару США снизился на 27 копеек – с 24,33 грн/$ до 24,60 грн/$.

Гривна к евро ослабла на 27 копеек – с 26,85 грн/€ до 27,12 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю повысился с 3,94 грн / 10 руб до 3,92 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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