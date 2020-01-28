Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 100

В Китае от вирусной пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 106 человек, сообщила 28 января Национальная комиссия здравоохранения КНР, информирует Xinhua.

Всего в 30 регионах Китая зарегистрировано 4515 подтвержденных случаев коронавируса.

976 пациентов находятся в критическом состоянии, 60 человек были выписаны из больницы после выздоровления.

По данным комиссии, у 6 973 человек есть подозрение на заражение коронавирусом.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 27 января в Китае умерло от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 2744.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три), Австралии (четыре), Камбодже (один).

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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