Сирия нанесла удар по боевикам в Идлибе

Силы Сирийской арабской армии (САА) нанесли артиллерийский удар по боевикам в Идлибе.
САА и союзные силы «застали противника врасплох», ударив из артиллерии и РСЗО по боевикам в Идлибе; авиация бомбит объекты террористов на востоке провинции, информирует ФАН со ссылкой на военный источник в Сирии Ахмада Марзука.
Отмечается, что обстрелы позиций САА со стороны боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб вынуждают местных жителей покидать свои дома.
Ранее РФ предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе.
До этого сообщалось, что правительственные войска Сирии взяли под контроль три населенных пункта, которые находятся к югу от города Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб.
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