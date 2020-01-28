В ХМАО начали проверку угроз в адрес журналиста

Сотрудники следственного управления СК по Сургуту (ХМАО) начали проверку в отношении директора реабилитационного центра для осужденных «Белый медведь» Юрия Артеменко, который ранее угрожал журналисту Дмитрию Завьялову.

«В ходе проверки будет дана юридическая оценка действий, подпадающих под ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», – заявили в пресс-службе управления СК по ХМАО, передает «Ura.ru».

Издание напоминает, что угрозы в адрес их корреспондента начались после того, как он попытался взять комментарий у Артеменко по поводу его драки с журналистом телекомпании «СургутИнформ-ТВ» Евгением Неупокоевым.

Причиной конфликта стали съемки сюжета про деятельность штрафстоянки, которой владеет Артеменко. Журналист приехал туда из-за жалоб местных жителей, но во время общения с руководством штрафстоянки завязалась потасовка, и Неупокоев был избит.

«Ситуация с нападением на журналиста «СургутИнформ-ТВ» и угрозами в адрес корреспондента «Ura.ru» – вопиющий факт воспрепятствования профессиональной деятельности. Журналисты должны работать, не подвергаясь угрозам, запугиванию и тем более нападениям», – сообщил председатель нижневартовского отделения союза журналистов Николай Молоков

Накануне во Владивостоке при попытке получения секретных материалов был задержан житель Японии. У него нашли документы журналиста агентства Kyodo.

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