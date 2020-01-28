«Досрочная отставка Игнатьева – вероятный сценарий»: политолог о скандале в Чувашии

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков – о том, почему оскандалившийся губернатор, вероятно, закончит карьеру

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято. По данным источников РБК, официально уход главы республики состоится либо уже на этой, либо на следующей неделе. Напомним, Игнатьев оказался в центре сразу двух скандалов. Сначала он призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Затем, вручая ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС, фактически заставил офицера прыгать за ключами. О том, почему Игнатьев оказался в шаге от завершения политической карьеры – в авторской колонке ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаила Нейжмакова.

Существует стереотип, что больше шансов оказаться в центре публичных скандалов – у губернаторов-«технократов» или региональных чиновников с аналогичным бэкграундом, а главную роль в появлении подобных сюжетов играет распространение гаджетов и рост влияния соцсетей. Недавние скандалы с участием Михаила Игнатьева показывают, что далеко не все подобные скандалы вписываются в эту схему.

Действующий глава Чувашии – вовсе не «молодой технократ»-«варяг», а как раз хорошо укорененный в своем регионе руководитель, получивший опыт публичной политики задолго до вступления в нынешнюю должность (в частности, еще в 1990 году он был избран в Чебоксарский районный Совет народных депутатов). Скандальное заявление про «отдельных журналистов» было сделано на официальном мероприятии, публикация об этом появилась во вполне традиционном СМИ, а ролик про ключи и офицера МЧС – на YouTube-канале того же издания.

Даже неосторожное высказывание может сегодня стоить чиновнику должности

Прежде всего, губернатор условно «старой формации», чья карьера при этом связана только или преимущественно с одним регионом, не меньше, а нередко и больше уязвим при появлении рискованных для него инфоповодов, чем «молодой технократ». Например, губернатор условно «старой формации» может быть вовлечен в гораздо более длительные конфликты с представителями региональных элит (в том числе, пользующимися влиянием на федеральном уровне), которые будут способствовать распространению рискованных для него сюжетов. В частности, такой руководитель, в отличие от многих «молодых технократов», может не иметь настолько значимых связей в Центре, чтобы «спустить на тормозах» подобный скандал или, по крайней мере, серьезно сбить интенсивность распространения такого сюжета в федеральных медиа. При этом наличие публично-политического опыта, полученного в предыдущие десятилетия, не является «прививкой» от рискованных шагов и заявлений, которые могут серьезно навредить губернатору в современных условиях.

Интересно, что и другой губернатор, оказавшийся в центре публичного скандала почти одновременно с Михаилом Игнатьевым (глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сравнивший свалку с Мамаевым курганом), также относится к руководителям, чья карьера была связана преимущественно со своим регионом (впрочем, в отличие от главы Чувашии, у него был опыт работы на федеральном уровне). Безусловно, у обоих данных губернаторов в 2020 году истекают полномочия, это важная, но не единственная причина, почему скандальные сюжеты с их участием получили федеральный резонанс.

Как известно, комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить Михаила Игнатьева из партии, велика вероятность, что именно такое решение и будет принято. В 2000-е был прецедент, когда губернатор, исключенный из «Единой России», еще более года после этого оставался в должности – это экс-глава Ставропольского края Александр Черногоров. Тем не менее, и повод, и ситуация сейчас иные. Также обратим внимание, что для некоторых фигурантов резонансных скандалов, дела которых рассматривались данной комиссией, последствия не исчерпывались только партийной ответственностью. Например, депутат Волгоградской областной Думы Гасан Набиев, исключенный из «Единой России» за скандальное высказывание о малоимущих пенсионерах, после этого досрочно сложил свои полномочия. При всех различия между этими сюжетами, реакция руководства «Единой России» на ситуацию с Михаилом Игнатьевым может быть дополнительным свидетельством, что его выдвижение на новый срок становится все менее реалистичным сценарием, а досрочная отставка – вполне вероятной.

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