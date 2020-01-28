В ЕАО прошли учения на случай появления коронавируса

28.01.2020, 8:30, Новости дня

Санитарные врачи и пограничники в Еврейской автономной области (ЕАО) провели учения по отработке действий при появлении в регионе заболевших коронавирусом.

«На пунктах пропуска усилены дезинфекционные меры, регулярно проводится обработка помещений. Также были проведены учения для отработки действий в случае выявления зараженных коронавирусом», – сообщил начальник управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

В ЕАО есть два международных пункта пропуска в Китай – Нижнеленинское и Амурзет, однако до 31 января они закрыты из-за празднования китайского Нового года и ситуации c инфекцией. В правительстве отметили, что после открытия пунктов пропуска контроль за прибывающими из Китая будет усилен, уже сейчас в Нижнеленинское и Амурзет доставлено оборудование для диагностики у приезжающих коронавируса.

В настоящее время заболевших на территории ЕАО не зарегистрировано. «Правительством ЕАО будет передано предложение приостановить работу пунктов пропуска на границе государств до стабилизации ситуации с коронавирусом для недопущения попадания заболевания на территорию России», – добавили в ведомстве.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число зараженных достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

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