Деградация или оптимизация? За последние 20 тысяч лет мозг человека уменьшился на 17%

Дело в том, что тенденция мозга к уменьшению началась не несколько десятилетий назад, и даже не сотни лет назад, а длится уже 10-20 тысяч лет. За это время объем человеческого мозга в среднем уменьшился примерно на 17,4%, говорится в новом научном исследовании.

Ученые во главе с профессором Майклом Хофманом из нидерландского Института нейробиологии выяснили это, сравнив слепки мозга из черепов древних людей и современные. При этом изменение размеров мозга шло очень медленно, то есть у современных людей и людей, живших всего несколько столетий назад объем мозга еще не различается.

Почему наш мозг имеет тенденцию к уменьшению? Почему люди теряют серое вещество? Может быть мы становимся менее умными? Или мы наоборот, становимся более оптимизированными?

"Это не означает, что мы менее умные, чем наши ископаемые предки", — уверен профессор Хофман.

"На самом деле размер мозга вовсе не является показателем IQ. Это соотношение в лучшем случае слабо корреляционное", — утверждает другой исследователь — Анна Хеншель, магистр наук, без пяти минут кандидат наук Лаборатории Social Brain In Action Университета Глазго.

При определении таких факторов, как интеллект и сложность поведения, относительный размер мозга может быть важнее абсолютного. Но опять же, это не всегда так. У нас относительная масса мозга по отношению к телу составляет около 2%, что больше, чем у многих других млекопитающих. Но мозг землеройки может составлять до 10% от всей массы его тела.

Как дополняет профессор Хофман, размер — это еще не вся история", имеет значение и многое другое. "Важно учитывать нейронную организацию мозга, как она работает и как организована нейронная сеть, — подчеркивает он. — В этом отношении вы можете сравнить мозг с компьютером: больший объем не обязательно означает, что он более мощный или быстрый".

"Хороший пример это разница в размере мозга между мужчинами и женщинами. Хотя у женщин мозг значительно меньше, чем у мужчин, различий в интеллекте между полами нет. Просто получается, что мужской и женский мозг по-разному организованы", — утверждает профессор Хофман.

Но почему размер нашего мозга вообще меняется? Окончательного ответа нет. По крайней мере, пока. На протяжении многих лет ученые и исследователи предлагали разные теории, связывая размер мозга со всем, с чем только можно, включая изменение климата, отсутствие агрессии и жизнь в больших группах.

"Скорее всего, это связано с уменьшением среднего размера тела человека за последние 10 тыс. лет, — говорит профессор Хофман. — Это также может быть следствием изменений в климате, рационе питания, наличия хищников и доступности пищи со времен последнего ледникового периода".

Размер мозга действительно часто зависит от размеров тела, потому что большему телу для функционировании требуется более крупная нервная система. Поэтому на фоне уменьшения наших тел уменьшался и мозг.

А уменьшение размеров нашего тела может быть связано с более теплыми условиями на Земле со времени последнего ледникового периода. Мы знаем, что в более холодных странах часто отдают предпочтение более крупным телам, потому что они лучше сохраняют тепло.

Другие предполагают, что наш мозг стал меньше в ответ на то, что люди стали менее агрессивными, более общительными и более домашними. Многочисленные исследования показали, что это верно и для животных, живущих в дикой природе, по сравнению с аналогичными одомашненными животными.

Дикие животные, такие как волки, имеют больший мозг и лучше обходятся без помощи людей. Животные с меньшим мозгом, такие как собаки, показывают лучшие результаты в тестах на социальный интеллект и научились жить рядом с людьми.

Есть еще то, что некоторые ученые называют теорией идиократии. По мере того, как общество становилось все более сложным, мозг становился все меньше, потому что люди должны были быть менее разумными, чтобы выживать, и могли полагаться на помощь других.

Одно исследование от 2014 года предполагает, что может иметь место корреляция с культурным развитием. Поскольку большая часть нашей памяти и культурной информации теперь хранится вовне — в произведениях искусства или книгах, это значительно изменило наш мозг.

Многие ученые предполагают, что в том, что наш мозг становится меньше, есть смысл. В конце концов, затраты на развитие и поддержание работы мозга высоки — для его работы требуется много энергии. В одном исследовании 2005 года предполагается, что размер мозга уменьшается путем естественного отбора всегда, когда затраты перевешивают выгоды.

Другое исследование показало, что, хотя некоторые крупные животные имеют большее количество нейронов в мозге, в любой данный момент времени может быть более низкая плотность нейронной активности. Меньший мозг может означать меньше нейронов в целом, но одновременную работу большего количества активных нейронов.

Способность улучшать наш мозг была одной из основных тем научной фантастики. В настоящее время ряд компаний работают над тем, чтобы стимулировать, улучшать и расширять наш мозг с помощью технологий. Самый последний пример — Neuralink предпринимателя Илона Маска. Маск утверждает, что компания может внедрять небольшие устройства в мозг, что позволит нам лучше взаимодействовать с технологиями вокруг нас. Но эти исследования пока находятся на начальных стадиях.

"Эффективность этих устройств недавно была поставлена под сомнение в научном сообществе. Повышение активности в одной области мозга может отнять активность в другой области мозга. Различные части мозга не функционируют изолированно", — говорит Хеншель.

Причина, по которой этот предмет интересен и в равной степени запутан — это та же самая причина, по которой мы не знаем точно, почему у нас уменьшается мозг или почему эксперты считают, что ремонтировать наш мозг с помощью технологий может быть рискованно: мы все многого не знаем о наших собственных мозгах. И, может быть, тут нужен совершенно другой подход.

Источник: Metro.co.uk, перевод на русский: inopressa.ru

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