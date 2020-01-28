История о хозяйке дома, которая оказалась энергетическим вампиром

Теории о том, что существуют люди, которые могут разными способами забирать из других людей жизненные силы, существуют уже как минимум несколько десятилетий. Исследователи паранормальных явлений называют это энергетическим вампиризмом, а психологи — психологическими манипуляциями, однако это одно и то же явление.

Некоторые люди не ощущают себя комфортно, если не причиняют другим людям моральные страдания и чем ярче реакция жертв, тем лучше их обидчикам. А способы могут быть совершенно разными, от агрессивных, с оскорблениями и неприкрытым хамством, до пассивных с бесконечными жалобами, плачем и обвинениями в притеснении.

По мнению эзотериков, энергетические вампиры своими действиями повреждают ауру других людей и забирают себе чужие энергетические поля. Именно поэтому после бесед с агрессивным начальником или бабушкой, которая бесконечно вам плачется и выкладывает вам все свои проблемы, у вас может начать болеть голова, ухудшиться самочувствие и вы ощутите себя слабыми и нездоровыми.

Есть множество совершенно реальных историй о подобных случаях, расскажем вам одну из них, которая случилась в 1974 году и была расследована британскими парапсихологами.

Супруги Рон и Энн Смит искали себе новое место жительство и в какой-то момент некая пожилая женщина по имени Джен, которую никто из них не знал, предложила им на выгодных условиях пожить в принадлежащем ей доме.

Рон и Энн каждое утро уезжали на работу, но Энн возвращалась домой намного раньше Рона. Очень скоро она стала чувствовать себя неловко, потому что арендодательница Джен взяла привычку регулярно навещать ее в то время, пока Рона не было дома.

Джен не делала ничего плохого, однако во время бесед она так пристально смотрела в глаза Энн, что той от этого было очень неприятно и женщина буквально ощущала, как от старухи исходит что-то негативное. А потом здоровье Энн стало ухудшаться, Джен же, наоборот, выглядела все бодрее и свежее.

Рон видел, что его жене нездоровиться и Энн прямо говорила ему, что ей не нравится Джен и от ее визитов ей неприятно. Рон предложил жене снова переехать и найти другой дом, однако у супругов было не так много денег на хороший дом, поэтому Энн сказала, что она лучше станет подольше задерживаться на своей работе, может тогда арендодательница оставит ее в покое.

Она так и сделала и после этого здоровье Энн снова стало приходить в норму. Но потом заболела Джен. Пожилая женщина стала такой слабой, что целыми сутками лежала в постели и почти не вставала. Энн чувствовала свой долг помогать ей и стала навещать ее. С каждым визитом Джен становилось все лучше, а вот Энн снова начала хиреть и слабеть.

Когда Энн начало качать от слабости, Рон настоял, чтобы она сходила к врачу и в больнице у Энн выявили анемию и сильную усталость. Врач порекомендовал Энн побольше отдыхать, есть фрукты и пить витамины. Энн делала все, что ей сказали, что лучше ей не становилось, у нее начала сильно болеть голова и после каждого визита к старухе она буквально валилась с ног от усталости.

Однажды вечером Рон заметил на шее жены две небольшие красные точки и спросил у Энн, что это такое. Энн не знала, однако точки не болели и не доставляли никого дискомфорта, поэтому оба перестали обращать на них внимание.

К тому времени арендодательница полностью поправилась и заявила, что ей надо навестить родственников, после чего уехала. Энн надеялась, что ей станет лучше, когда противной старухи не будет рядом, но лучше ей не стало.

Поэтому в какой-то момент Энн решилась сходить к экстрасенсу. И едва экстрасенс взглянула на Энн, то сразу же сказала ей, что к ней "присосался" энергетический вампир. Этот вампир забирал у Энн ее молодую жизненную силу, а взамен отдавал ей старческую усталость. Экстрасенс не знала ничего о больной арендодательнице, но посоветовала Энн сменить место жительство в надежде, что тогда вампир отстанет от нее.

Однако Рон и Энн снова не смогли переехать, они еще не накопили денег на другой дом. И вскоре арендодательница вернулась и тогда Энн стало так плохо, что она серьезно ослабла и ее положили в больницу. В больнице ее красные отметины на шее начали кровоточить.

Одна из подруг Энн, видимо поняв, что тут происходит какая-то чертовщина, посоветовала окропить ее кольцо святой водой, а также дала святое распятие. Потом она разбрызгала в доме Энн святую воду и Энн после этого резко стало лучше.

Как только Энн выписали из больницы и она вернулась в дом, выяснилось, что старуха-арендодательница снова сильно ослабла и при этом она стала очень злой по отношению к Энн. Поэтому вскоре Рон и Энн все-таки решились на переезд, после чего Энн окончательно поправилась. Что стало со старухой-вампиршей, история умалчивает.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Пресненский суд Москвы 5 февраля рассмотрит иск опеки об ограничении прав родителей пятилетней девочки, которая с рождения живет в перинатальном центре. Адвокат матери Ольга Лукманова попросила перенести заседания, чтобы женщина могла прийти в суд лично. По словам адвоката, сейчас мать девочки находится на больничном. Кроме того, защита также подала ходатайство об отводе судьи Натальи Коржавиной […]