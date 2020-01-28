Шпион «второго сорта»

Мусульманин-агент канадской разведывательной службы CSIS обратился в суд с иском против своего ведомства, обвинив его в дискриминации и преследованиях

Jonathon Gatehouse · CBC News · Posted: Jan 21, 2020

Аналитик CSIS, который предъявил иск шпионскому ведомству за расовую и религиозную дискриминацию, сидит за экраном сокрытия личности во время интервью CBC News. (Дэйв Рей / CBC) Канадской разведывательной службе предъявлен иск за дискриминацию на расовой и религиозной почве. Это сделал давний сотрудник ведомства, который утверждает, что его мусульманская вера сделала его целью преследований, эмоционального насилия и даже физических нападений.

В иске, поданном на прошлой неделе в Федеральный суд в Оттаве, аналитик, использующий псевдоним Самер Эбади, утверждает, что в течение почти двух десятилетий он был жертвой издевательств и предрассудков, так как в Канадской службы безопасности он считался «человеком второго сорта».

«Знаете, мне потребовалось много времени, чтобы осознать это, чтобы понять, что изначально любой, кто имеет иное этническое происхождение, кроме родившегося в Канаде, был подозреваемым … Затем вы добавляете веру и религию, и опускаетесь ещё на ступень ниже», — сказал Эбади в эксклюзивном интервью CBC News, его голос срывался от переполнявших его эмоций. «Я не думаю, что, с точки зрения класса работников, на службе есть кто-то стоящий на ещё более низкой ступени, чем практикующий мусульманин».

В исковом заявлении утверждается, что аналитик, который был завербован CSIS в начале 2000-х годов (он имел опыт работы на Ближнем Востоке и бегло разговаривал на нескольких языках ), подвергался «дискриминации, запугиванию, физическим нападениям, религиозным преследованиям и преднамеренному причинению эмоционального и физического вреда» соратниками, включая нападения, когда он молился в уединении своего офиса. И он утверждает, что руководители ведомства «сознательно участвовали» в этих действиях или «бездействовали», пока это происходило.

Аналитик утверждает, что в результате того, что в иске названо «необратимо враждебной» рабочей атмосферой, он перенес чрезвычайный стресс, который способствовал разрушению его брака и оставил его с множеством психологических и медицинских проблем, включая сильную тревогу, депрессию, гипертонию и бессонницу. С начала 2018 года, он находится в отпуске по болезни.

Иск требует возмещения убытков на общую сумму 750 000 долл. США и дополнительной компенсации за потерю дохода в прошлом и будущем. В нем указаны пять сотрудников CSIS, все также под псевдонимами, и Дэвид Виньо, директор и публичное лицо шпионского агентства. Достоверность ни одного из утверждений [еще] не была рассмотрена в суде.

В заявлении присланном по электронной почте, Джон Таунсенд, глава отдела CSIS по связям со СМИ, отказался обсуждать подробности иска. Но указал, что агентство очень серьезно относится к любым утверждениям о ненадлежащем поведении, включая домогательства и дискриминацию. Он написал, что с тех пор, как Виньо взял на себя управление в середине 2017 года, разведслужба много работала над тем чтобы усовершенствовать свои «и без того надежные» меры внутреннего контроля, включая новый кодекс поведения, регистрацию и «кампанию уважения».

«Нашим сотрудникам всегда рекомендуется сообщать о случаях преследования, дискриминации или запугивания, не опасаясь репрессий, и все наши менеджеры обязаны оперативно реагировать на любые вопросы, доводимые до их сведения, и, при необходимости, запрашивать официальное расследование», — говорится в заявлении. сказал. «Мы прилагаем все усилия, чтобы все сотрудники чувствовали, что их уважают и ценят».

В соответствии с канадским Законом о безопасности информации раскрытие личности сотрудника разведки является уголовным преступлением. CBC News знает аналитика только по псевдониму, при этом его адвокат поручился за работу [в CSIS] и должность своего клиента.

В своем интервью Эбади сказал, что изначально он был рад работать в CSIS и получить возможность использовать свои знания и навыки для защиты своей новой родины. Но после терактов 11 сентября его коллеги начали смотреть на него по другому, а повседневные отношения были испорчены враждебностью и страхом. В конце концов, как он говорит, атмосфера стала токсичной, поскольку его лояльность постоянно находилась под пристальным вниманием коллег по работе и начальников в его офисе в Западной Канаде.

“Под колпаком”

Однажды, когда он ехал со своим ребенком на машине, Эбади заметил, что за ним следует другая машина. «После нескольких перекрестков … он все еще едет за мной. Я попытался уклониться. Я увеличил скорость. Я выехал на хайвей. Он сделал то же самое», — сказал Эбади. «Я не знал кто тот человек, который следует за мной, может быть он является противником, тем кто хочет навредить мне … потому что нам сказали, что вы все время рискуете».

Эбади предоставил сотрудникам службы безопасности CSIS подробную информацию о скоростном преследовании, включая марку и номер лицензии другого транспортного средства. Но когда продолжения не последовало, он заподозрил, что за ним следил не враг, а члены его собственной команды. Позже, после того, как его автомобиль начал испытывать проблемы с электропитанием, Эбади говорит, что его механик обнаружил загадочное устройство GPS-слежения, которое было спрятано в моторном отсеке и разряжало аккумулятор.

В его иске утверждается, что «другие сотрудники-мусульмане имели такие же проблемы».

В ответ аналитик стал ещё больше посвящать себя работе — работал сверхурочно, неоплачиваемые часы и использовал выходные дни, чтобы следить за своими файлами. Он надеялся, что его очевидная преданность делу положит конец всем подозрениям, но это имело совершенно противоположный эффект.

«Позже я узнал, что все эти действия, на самом деле, вызывали ещё большую настороженность на службе», — сказал он, утверждая, что его начальники с подозрением относились к тому, что он работает все это дополнительное время без компенсации.

Видео: Мусульманин-агент CSIS говорит об одиночестве и изоляции, которые он испытал после того, как его начали избегать на работе. Давний сотрудник шпионского агентства Канады предъявляет иск своему ведомству за расовую и религиозную дискриминацию. В этом эксклюзивном интервью человек, которого нельзя опознать по закону, рассказывает CBC News, как неурядицы на его работе повлияли на его семейную жизнь.

Он говорит: шли годы, накапливалось негодование,- навязчивые вопросы его боссов о состоянии его брака, заявления о продвижении по службе или переводе, которые отвергались прямо с порога, и «новый» офис, оказавшийся переделанным чуланчиком без окон рядом с мужским туалетом.

«Люди, они заходили и поздравляли меня с моим новым положением, и я знал, о чем они говорили», — сказал Эбади. «Это было унизительно, и это действительно сказалось на моём душевном состоянии».

А когда он жаловался — своим непосредственным начальникам в Западной Канаде, а затем по цепочке в штаб-квартиру в Оттаве — все только ухудшалось.

В иске Эбади утверждается, что его начальники отчитали и публично унизили его, а затем он был отстранен от активных расследований и признан офисным изгоем.

«Предыдущие слухи, недосказанности и злословие — все вышло наружу, полилось через край. Я был изолирован. Со мной никто не разговаривал», — сказал Эбади CBC News. «Они проходили мимо меня, как будто меня не существовало».

Нападали во время молитвы

По мере того как ухудшалось его душевное состояние, аналитик начал искать утешения в своей религии, вере, которую он долго преуменьшал и скрывал от своих коллег. Он начал совершать ежедневные молитвы в своем крошечном кабинете — практика, которая только усиливала несправедливое отношение к нему со стороны сотрудников.

«Это превратилось в аттракцион, как будто это парк развлечений или что-то, чего они никогда не видели», — сказал Эбади. По его словам, другие сотрудники останавливались, чтобы поглазеть, посмеяться или выкрикнуть матерное ругательство. И даже появилась разновидность «игры», когда его коллеги внезапно открывали дверь в комнату, когда он лежал на молитвенном коврике.

«Иногда кто-то неожиданно открывал дверь и делал вид, что не знал, что я был там», — говорит он. «Это было ударом для меня. И это сбивало меня».

Последней каплей стало случившееся в начале 2018 года, когда аналитик вернулся с ланча и обнаружил, что дверь его кабинета покрыта плевками.

«Я повернул дверную ручку и увидел, что она мокрая … слюна капала с лицевой стороны двери до самой дверной ручки, и это было сделано совершенно очевидным и наглым образом», — рассказывает Эбади. его глаза полны слез. «Когда я это увидел, то подумал, что это больше не место для меня … я не могу провести еще один день здесь, потому что я не чувствую себя в безопасности».

Видео: Мусульманин-агент CSIS говорит, что его осмеивали, на него нападали во время молитвы на работе. Давний сотрудник предъявляет иск шпионскому агентству Канады за расовую и религиозную дискриминацию. В этом эксклюзивном интервью человек, которого нельзя опознать по закону, рассказывает CBC News, как якобы реагировали его коллеги, когда он молился в своем кабинете.

Обвинения в преследовании и дискриминации выдвигаются против шпионского агентства Канады уже не в первый раз. В 2017 году пять сотрудников разведки и аналитиков подали иск на 35 миллионов долларов, утверждая открыто исламофобское, расистское и гомофобное поведение со стороны своих руководителей и коллег. Заявители утверждают, что они подвергались репрессиям и подвергались остракизму, когда пытались сообщить или противостоять издевательствам, и все они в конечном итоге оказались в длительном отпуске по болезни.

Этот иск был урегулирован на нераскрытую сумму несколько месяцев спустя. А Виньо, который провел частную встречу с пятью шпионами, чтобы узнать о своем опыте из первых рук, разослал всем сотрудникам CSIS открытое письмо, осуждая «категорически неприемлемые» для агентства «культ возмездия, фаворитизм, издевательства и другие проблемы». Директор также пообещал предпринять «конкретные шаги» для создания «здоровой и уважительной атмосферы» на рабочих местах.

Джон Филлипс, адвокат из Торонто, который представлял этих пяти заявителей и теперь занимался делом Эбади, говорит, что он встревожен, но не удивлен.

«В течение 30 лет своей практики я наблюдал за такими организациями. Вы можете видеть, как организации пытаются исправить положение сверху, будь то RCMP (Канадская конная полиция — примечание переводчика, perevodika.ru) или CSIS, или другие организации, и вот что происходит в результате попыток решить проблемы — прекратить дискриминацию и оздоровить рабочую обстановку — их подрывают руководители среднего звена, центральные менеджеры, которые не получают сообщение … Урок не усвоен ».

Эбади говорит, что считает CSIS ответственным за то, что он больше не является уверенным, счастливым и активным человеком, которым он когда-то был.

«Это беспокоит меня, потому что они разрушили мои мечты. Вся надежда, все благие намерения, все, что у меня было», — сказал он. «Это страдание не прекратилось с тех пор, как я ушел с работы. Оно со мной, и я думаю об этом каждый день».

Он сказал, что надеется, что ответственные за выявление угроз безопасности страны обратят свое внимание на плохих парней в их среде.

«Они должны провести фундаментальные изменения», сказал Эбади. «Они не просто причинили мне вред, действуя противозаконно, они причинили вред канадцам. Потому что я верю, что я все еще мог бы приносить пользу, если бы они позволили мне внести свой вклад».

Видео: Мусульманин-агент CSIS объясняет, почему он предъявил иск шпионскому агентству за дискриминацию. Давний сотрудник предъявил иск шпионскому агентству Канады за расовую и религиозную дискриминацию. В этом эксклюзивном интервью человек, которого нельзя опознать по закону, рассказывает CBC News — объясняет свои мотивы.

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