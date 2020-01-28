Возмутившуюся российским сериалом украинку высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась на водителя междугороднего пассажирского автобуса, который отказался выключить сериал на русском языке во время рейса из Луцка в Киев.
Как сообщила девушка в Facebook, после первого замечания водитель предложил ей поинтересоваться у других пассажиров автобуса, выключать ли сериал. Большинство пассажиров, как утверждает Черногуз, в ответ просто промолчали, а одна женщина назвала Черноуз и ее спутницу убийцами, которые ездят на войну.
Позже водитель согласился высадить Черногуз и ее спутницу посреди трассы, «чтобы дальше смотреть в покое российское кино».
Компания Winew, которой принадлежит автобус, сообщила в Facebook, что «шокирована поступком водителя» и заверила, что на каждый рейс выдаются флешки с украинскими фильмами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На линию разграничения на Донбассе сегодня приехал французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Соучредитель Агентства модернизации Украины Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов въезда / выезда, встретился с заместителем начальника Восточного регионального управления ГПСУ – начальником штаба полковником Александром Птицей. «Главное ваше оружие – то, что вы […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Волк загрыз кенгуру в Бельгии / 25 декабря
- Спецпредставитель Госдепартамента предупредил Иран о дальнейшей изоляции / 17 января
- «До дна мы еще не дошли». Гендиректор РУСАДА считает, что российский спорт еще пострадает из-за допинга / 27 ноября
- Назначено вознаграждение за информацию об ограблении сокровищницы «Зеленый свод» / 29 ноября
- CNN — из-за коронавируса власти призвали китайцев в Новый год оставаться дома / 24 января
- Представлен первый военный квадрокоптер украинского производства / 22 января
- Apple может покинуть российский рынок / 27 ноября
- В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных в Москве граждан Китая / 26 января